أحمد السجينى: رسوم المواطن آخر شيء بمنظومة النظافة الجديدة

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة بالتنسيق مع الحكومة بذلوا جهدًا كبيرًا بشأن منظومة النظافة الجديدة، والتغلب على إشكاليات الماضى، ومن ثم الحديث الآن عن تشريع جديد من شأنه رفع رسوم النظافة على المواطنين فقط دون نظرة كاملة لباقى الإِشكاليات سيكون غير مقبول.





جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، فى إطار مناقشة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن وجود مقلب قمامة بمدينة تلا بالمنوفية، موجهًا حديثه لممثلة وزارة البيئة، مؤكدا على أن رد الفعل الذي شهده الشارع المصري كبير جدًا، بعد وجود تسريبات لقانون النظافة الجديد، متضمنًا رفع رسوم النظافة فقط، دون النظر لباقى المواد، ومن ثم لا يجوز الصمت بشأنه، وعلينا التحرك لشرح الأمر بشكل أوضح.





ولفت رئيس اللجنة إلى ضرورة أن تتضمن التشريعات الجديدة الإصلاحات الهيكلية والإدارية لمنظومة النظافة، ومشاركة القطاع الخاص، والتعريفة التي تفرض على الملوثات، وغيرها من الرؤى الإيجابية التي تخدم المواطن، الذى يكون دفع رسوم أخر شيئ فى هذه المنظومة وليس الأول مثلما تحدث البعض قائلا:" رسوم المواطن أخر شيئ فى منظومة النظافة الجديدة".



