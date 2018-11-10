خناقة بين ميدو وأحمد السعدني بسبب الأهلي

نشبت مشادة حادة بين الثنائي أحمد حسام ميدو، لاعب فريق الزمالك السابق، والفنان أحمد السعدني، وذلك بسبب هجوم الأول وسخريته من الأهلي بعد خسارته اللقب الإفريقي.





وكتب "ميدو"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "كريستال الذرة الشهية 3 تجوال وبنية".





ورد أحمد السعدني، وكتب قائلا: "أنا بحبك انت عارف، بس هو انت افتكرت إنك زملكاوي متعصب فجأة من شهر كده، بريزنتيشن وحضور ماتشات بلبس الزمالك، ووصلنا لكريستال الدرة، ولا ده تمهيد لنزول انتخابات بعد كده يا عالمي، عموما بالتوفيق مع الإنتاج ماتش تقيل".





ورد "ميدو"، مهاجمًا الشركة الراعية وكتب قائلا: "والله أبدًا الواحد بس زعلان ان رئيس الشركة الراعية رايح يشجع الأهلي واحنا من سنتين كنا بنلعب نهائي ما حدش حتى قالنا سلامو عليكم".





وواصل أحمد السعدني، رده على ميدو، وكتب قائلًا: "علي فكره لا اخفيك سرًا يعني طول عمري لما بتتغلبوا في افريقيا بفرح بس بكتمها يا اخي بعمل اعتبار إن في واحد زملكاوي بيحبني، انت حر بس حقيقي بتخسر ناس كتير والأسلوب مش عالمي خالص يا عالمي صباح الفل".



