عمال الغزل والنسيج العرب يطالبون بتفعيل السوق العربية المشتركة.. صور

بحث المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، اليوم السبت، مجمل القضايا النقابية المهنية والاقتصادية والسياسية على الأصعدة النقابية والقومية والدولية في ظل الأحداث الجارية والمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على الطبقة العاملة العربية وعلى الأخص قطاع الغزل والنسيج وصناعة الملابس بالوطن العربى.

قال عبد الفتاح إبراهيم، الأمين العام للاتحاد، إن المؤتمر ناقش نتائج الانفتاح الاقتصادي العربي وآثارها على السوق العربية دون وضع ضوابط تشريعية لحماية المنتجات العربية، فضلاً عن نتاج السياسات الجدية والأحداث السياسية والاقتصادية التى تؤثر على الشعوب العربية وبالتالي على الطبقة العاملة.

وأكد المؤتمر أن الأمر يحتاج إلى تفعيل دور النقابات العمالية العربية وتعزيز وحدة الحركة النقابية العربية في إطار عمل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والعمل من خلاله والاهتداء بمواقفه وأهدافه.





وجّه المؤتمر العام في ختام دورته العادية بالقاهرة برقية للرئيس عبد الفتاح السيسى لتأييده دور العمال، كما أصدر بيانا حيا فيه نضال العمال العرب ومواقفهم المشرفة ، مؤكدا ضرورة العمل على تشجيع الفلاح العربى على زراعة القطن باعتباره الخامة الرئيسية فى صناعة المنسوجات من خلال دعمه مثلما هو معمول به فى كل دول العالم المتقدمة ووضع أسعار للبيع تشجيعية للفلاح وايضا خطط تسويقية للأصناف الجديدة لتحقيق عائد مالى وخدمة وزيادة العائد الإنتاجي.





وطالب بدعم مدخلات صناعة الغزل والنسيج فى الوطن العربى لرفع الاستثمار فى هذه الصناعة، بحيث يتم تقديم القطن للمغازل بأقل سعر من السعر العالمى، ووضع خطة لرفع الاستثمار فى شركات الغزل والنسيج الخاصة بكل دولة لرفع كفاءة الأدوات والمعدات لتطوير الانتاج وتحسين جودته، فضلا عن وضع تشريعات رادعة لحماية المنتجات العربية والعمل على تخفيض الرسوم الجمركية لمحاربة التهريب الجمركي والقضاء على التلاعب فى الفواتير.





كما طالب بضرورة عمل اتفاقيات مع الدول التى تتعامل مع منطقتنا العربية للتصدى لأى ممارسات خاطئة تؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التأكيد على حماية الصناعة الوطنية ومحاربة الإغراق، وتفعيل السوق العربية المشتركة وإلزام الجميع بالتعاون لتحقيق التكامل العربى وإنعاش الاستثمار والصناعة باعتبار ذلك مصلحة عليا للأمة العربية.





وأكد ضرورة مراقبه البضائع التي تدخل المناطق الحرة الخاصة ووضع مدة زمنية محددة لهذه البضائع داخل هذه المناطق وعدم نقل البضائع إلى المناطق الحرة الأخرى إلا تحت مراقبة شديدة، فضلا عن العمل على مراقبة البضائع المتنقلة داخل الأقطار العربية تحت مسمى تجارة الترانزيت حتى لا يتم تفريغ هذه البضائع داخل البلدان التي تعبر أراضيها .





وأوصي بضرورة التبادل السلعى بأسعار تنافسية وفتح الأسواق لصناعة الغزل والنسيج ومنتجاتها لدعم الاقتصاديات العربية ، وإنشاء مراكز تدريب للعمالة العربية داخل الأسواق لرفع مستواهم المهارى حتى تستطيع تلبية احتياجات الأسواق وزيادة فرص العمالة العربية لتحل محل العمالة الأجنبية داخل أسواق العمل العربية .





ودعا المؤتمر أطراف الإنتاج إلى وضع الضوابط اللازمة لتنظيم السوق بما يعطى أولوية للإنتاج العربي مع مراعاة ظروف البيئة والذوق العربي وذلك أمام الغزو للإنتاج الأجنبي الذي يضر بالصناعة العربية ويوثر سلبيًا على سوق العمل من حيث ارتفاع أعداد البطالة فى القوى العاملة لما لها من تأثيرات اجتماعية وسياسية خطيرة على بلداننا العربية .





وعلي الصعيد النقابي العمالي ، دعا المؤتمر إلى ضرورة إشراك النقابات العربية في وضع التشريعات القـانونية وخطط العمل باعتبارهم نقابات مشروعة تستمد شرعيتها من قوانين العمل واتفاقيات العمل العربية والدولية.



