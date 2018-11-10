ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

ترامب يهين بوتين.. لهذا السبب

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:41 م
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
أماني إبراهيم
تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجوم حاد بسبب وجود أخطاء في العملة المعدنية التذكارية التي صدرت بمناسبة القمة التي جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة الفنلندية هلسنكي في يوليو الماضي، بسبب عدم خروج العملة في نسختها الروسية بالشكل المطلوب.

حملت العملة التذكارية نقوشا بلغتي الزعيمين الأمريكية والروسية، ولكن رغم ذلك تضمنت أخطاء إملائية في النسخة الروسية، فيظهر على وجه العملة صورة لحمامة، ومن المفترض أنها تشير إلى السلام، وتحلق فوق كاتدرائية هلسنكي مكان لقائهما، وعلى حوافها الحمراء الخارجية مكتوب كلمات بالإنجليزية: "الجيل الجديد، العصر الجديد، القيادة الجديدة، الأمل الجديد"، في إشارة إلى جهود الرئيسين على الرغم من أحدهم كان في السلطة لما يقرب من عقدين، وفقًا لمجلة نيوزويك الأمريكية.

وظهرت الأخطاء في اللغة الروسية، حيث تم كتابة اسم العاصمة الفنلدنية بحروف خاطئة "Helpinski"، اما الخطأ الثاني فكان كتابة الكلمة الدبلوماسية بحروف خاطئة،أما الخطأ الثالث فكان كتابة "عصر جديد" بشكل خاطئ أيضا.

وقال ميشيل بيردي محرر الثقافة بصيحفة موسكو تايمز، وكان مترجما روسيا منذ أكثر من أربعة عقود: "إن أي تلميذ درس الروسية لا يمكن أن يرتكب كل هذه الأخطاء الإملائية..الأمر محرج جدا ويبدو أنه متعمد لإهانة بوتين".

ويذكر أن العملة الجديدة متاحة للبيع مقابل 100 دولار وهي الأحدث في العملات التذكارية الأمريكية، ومن المقرر أن يجتمع ترامب وبوتين غدا 11 نوفمبر في باريس على هامش الاحتفالات بالذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.

ترامب يهين بوتين.. لهذا السبب
العملة التذكارية العملة التذكارية
العملة التذكارية العملة التذكارية
loading...

ترشيحاتنا

المفتي يوضح المقصود بحديث تناكحوا تناسلوا تكاثروا

اوباما يضيف الهدف الثاني لـ الزمالك في مرمى الانتاج الحربي.. فيديو

السيسي يوجه باعتماد المعايير الدولية فى تشكيل صندوق مصر السيادي

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

كاف يكشف أسباب إخفاء الخطيب ميدالية بعد خسارة الأهلي لقب بطل إفريقيا

شاهد.. أول صور لوصول بعثة الأهلي للقاهرة بعد خسارة اللقب الأفريقي

رسام البهجة لـ "صدى البلد": هأحول شوارع مصر إلى معارض فنية. صور

بالخرائط.. تعرف على أعلى وأقل دول العالم في النمو السكاني

لحظات صادمة.. الأرض تبتلع جزءا من الطريق السريع في إسرائيل.. فيديو

محمود يونس.. حكاية أحد أهم أضلاع قرار تأميم قناة السويس

اشتباكات بين جماهير منتخب السويس ولاعبي الفريق بعد التعادل مع الزرقا.. فيديو

صادرات الحلي والأحجار الكريمة تسجل 1.2 مليار دولار خلال 9 شهور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

فيديو

اشتباكات بين جماهير منتخب السويس ولاعبي الفريق بعد التعادل مع الزرقا.. فيديو
هجوم حاد من جماهير السويس على حكم مباراة الزرقا بسبب ضربة جزاء ..فيديو
سرير توت عنخ آمون يكشف قِصر قامته .. فيديو
أسرار احتفاظ الحبوب والعدس بحالتها في قبور الفراعنة.. فيديو
فيديوجراف| القصة الحقيقية لفيلم The Conjuring

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟