ترامب يهين بوتين.. لهذا السبب

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجوم حاد بسبب وجود أخطاء في العملة المعدنية التذكارية التي صدرت بمناسبة القمة التي جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة الفنلندية هلسنكي في يوليو الماضي، بسبب عدم خروج العملة في نسختها الروسية بالشكل المطلوب.



حملت العملة التذكارية نقوشا بلغتي الزعيمين الأمريكية والروسية، ولكن رغم ذلك تضمنت أخطاء إملائية في النسخة الروسية، فيظهر على وجه العملة صورة لحمامة، ومن المفترض أنها تشير إلى السلام، وتحلق فوق كاتدرائية هلسنكي مكان لقائهما، وعلى حوافها الحمراء الخارجية مكتوب كلمات بالإنجليزية: "الجيل الجديد، العصر الجديد، القيادة الجديدة، الأمل الجديد"، في إشارة إلى جهود الرئيسين على الرغم من أحدهم كان في السلطة لما يقرب من عقدين، وفقًا لمجلة نيوزويك الأمريكية.



وظهرت الأخطاء في اللغة الروسية، حيث تم كتابة اسم العاصمة الفنلدنية بحروف خاطئة "Helpinski"، اما الخطأ الثاني فكان كتابة الكلمة الدبلوماسية بحروف خاطئة،أما الخطأ الثالث فكان كتابة "عصر جديد" بشكل خاطئ أيضا.



وقال ميشيل بيردي محرر الثقافة بصيحفة موسكو تايمز، وكان مترجما روسيا منذ أكثر من أربعة عقود: "إن أي تلميذ درس الروسية لا يمكن أن يرتكب كل هذه الأخطاء الإملائية..الأمر محرج جدا ويبدو أنه متعمد لإهانة بوتين".



ويذكر أن العملة الجديدة متاحة للبيع مقابل 100 دولار وهي الأحدث في العملات التذكارية الأمريكية، ومن المقرر أن يجتمع ترامب وبوتين غدا 11 نوفمبر في باريس على هامش الاحتفالات بالذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.



