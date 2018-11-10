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رياضة

أحمد حجازى أساسياً في تشكيلة وست بروميتش ضد ليدز يونايتد

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:39 م
صدى البلد
أحمد هاني
دخل الدولي المصري أحمد حجازى، ضمن تشكيلة فريق وست بروميتش ألبيون الأساسية، لمواجهة ليدز يونايتد اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بين الفريقين علي ملعب ذا هاوثورنس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب".

ويدخل وست بروميتش المباراة بالتشكيل التالى: 

جونستون ، جيبس ، كانو ، موريسون ، ليفرمور ، فيليبس ، بارنز ، رودريجيز ، ادرابيو ، داوسون ، أحمد حجازى

يذكر أن وست بروميتش البيون، يحتل المركز السابع فى جدول ترتيب دورى الدرجة الأولى برصيد 25 نقطة، بينما يحتل ليدز يونايتد الصدارة برصيد 30 نقطة.
أحمد حجازى أساسياً في تشكيلة وست بروميتش ضد ليدز يونايتد
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