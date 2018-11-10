أحمد حجازى أساسياً في تشكيلة وست بروميتش ضد ليدز يونايتد

دخل الدولي المصري أحمد حجازى، ضمن تشكيلة فريق وست بروميتش ألبيون الأساسية، لمواجهة ليدز يونايتد اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بين الفريقين علي ملعب ذا هاوثورنس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب".





ويدخل وست بروميتش المباراة بالتشكيل التالى:





جونستون ، جيبس ، كانو ، موريسون ، ليفرمور ، فيليبس ، بارنز ، رودريجيز ، ادرابيو ، داوسون ، أحمد حجازى



