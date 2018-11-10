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أخبار العالم

نصر الله يهدد بوقف مفاوضات تشكيل الحكومة اللبنانية.. ويحذر إسرائيل

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:31 م
الأمين العام لحزب
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
رويترز
أصر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله على حصول أحد حلفائه السنة على حقيبة في الحكومة اللبنانية الجديدة، ملوحًا باستعداده للعودة إلى المربع الأول في مفاوضات تشكيل الحكومة إذا كان ذلك ضروريا.

وحذر نصر الله في كلمة تلفزيونية، اليوم السبت، إسرائيل أيضا من الرد حتما على أي هجوم على لبنان، وحث بلاده على تحمل الضغط الدبلوماسي بشأن "القدرات الصاروخية المتاحة للمقاومة".

وتعد مطالبة حزب الله بحصول أحد حلفائه السنة على حقيبة في الحكومة اللبنانية الجديدة في صميم الخلاف الذي عرقل التوصل الى اتفاق نهائي بعد 6 أشهر من الانتخابات البرلمانية.

ويعد تشكيل الحكومة الجديدة الخطوة الأولى نحو الإصلاحات المالية التي قال صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي إنها ضرورية لتحسين القدرة على تحمل الديون. 

وقال نصر الله إن رفض إسناد حقيبة وزارية لأحد حلفائه السنة من تحالف "8 آذار" يعد استبعادا لقسم من اللبنانيين.

وتابع: "نحن رفضنا العزل ورفضنا الإقصاء حتى لأشد خصومنا، نحن كنا صادقين عندما كنا نتحدث عن حكومة وحدة وطنية، لا يوجد ولا منطق وطني ولا منطق أخلاقي ولا منطق قانوني ولا منطق سياسي ولا منطق مصلحة وطنية أن يخرج أحد في لبنان ويقول ممنوع إن تتمثل سنة 8 آذار في الحكومة اللبنانية".

وأضاف "اذا كان ذلك ممنوعا تعال لنحكي من أول وجديد". وقال "لا نريد صراعا ولا توترا ولا تصعيدا"
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