سرير توت عنخ آمون يكشف قِصر قامته .. فيديو

قال محمد، أحد مرممي آثار المتحف المصري الكبير، أنه يعمل على ترميم سرير الملك توت عنخ أمون، الذي كان يستخدمه في حياته اليومية، على عكس الأسرًة الجنائزية في مجموعته الأثرية.



وأضاف " محمد " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" المكون الأساسي للسرير هو الخشب وعليه طبقة من اللون الأبيض والكتان".



وتابع:" فور استلام القطعة نوثقها بعمل فحص ثلاثي الأبعاد لها، بالإضافة إلى إجراء فحوص وتحاليل، بهدف نشر بحث علمي، ونحن كـ مرممين نتعامل مع القطع الأثرية وفقا لحالتها".



وأكمل:" كشف سرير الملك الشاب عن قصر قامته بسبب قصر طول سريره الخاص بطول 169 سنتيمترا".

