ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سرير توت عنخ آمون يكشف قِصر قامته .. فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:50 م
صدى البلد
هاني حسين
قال محمد، أحد مرممي آثار المتحف المصري الكبير، أنه يعمل على ترميم سرير الملك توت عنخ أمون، الذي كان يستخدمه في حياته اليومية، على عكس الأسرًة الجنائزية في مجموعته الأثرية.

وأضاف " محمد " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" المكون الأساسي للسرير هو الخشب وعليه طبقة من اللون الأبيض والكتان".

وتابع:" فور استلام القطعة نوثقها بعمل فحص ثلاثي الأبعاد لها، بالإضافة إلى إجراء فحوص وتحاليل، بهدف نشر بحث علمي، ونحن كـ مرممين نتعامل مع القطع الأثرية وفقا لحالتها".

وأكمل:" كشف سرير الملك الشاب عن قصر قامته بسبب قصر طول سريره الخاص بطول 169 سنتيمترا".
loading...

ترشيحاتنا

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس وزراء ايطاليا

ترامب يهين بوتين.. لهذا السبب

تتويج كاشيما الياباني بطلًا لـ دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه

البرلمان يوافق على قانون الأسلحة والذخائر مبدئيا ويحيله لمجلس الدولة

سرير توت عنخ آمون يكشف قِصر قامته .. فيديو

سكان التجمع يستغيثون برئيس الوزراء بعد فشل التعامل مع الأمطار .. فيديو

خناقة بالأيدي بين لاعبي الزمالك والإنتاج وطرد محمد عبدالغني وأونيش

وائل جمعة: الأهلي يحتاج لـ5 صفقات سوبر والفترة القادمة مميتة

نصر الله يهدد بوقف مفاوضات تشكيل الحكومة اللبنانية.. ويحذر إسرائيل

3 أسباب أسقطت الأهلي بالثلاثة

بعد ضياع الحلم الكبير .. من طاهر للخطيب والبدرى ومجلس ابو ريدة: يا قلبى لا تحزن.. الأهلى الخاسر الوحيد

الزمالك يعلن شروطه لعودة باسم مرسى.. تعرف عليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

فيديو

اشتباكات بين جماهير منتخب السويس ولاعبي الفريق بعد التعادل مع الزرقا.. فيديو
هجوم حاد من جماهير السويس على حكم مباراة الزرقا بسبب ضربة جزاء ..فيديو
سرير توت عنخ آمون يكشف قِصر قامته .. فيديو
أسرار احتفاظ الحبوب والعدس بحالتها في قبور الفراعنة.. فيديو
فيديوجراف| القصة الحقيقية لفيلم The Conjuring

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟