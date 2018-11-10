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ديني

علي جمعة: النظم القرآني فريد ويوافق كل سقف معرفي عند البشر

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:47 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن النظم القرآني فريد ومن هذه الفرادة أنه حمال أوجه، وأنه يتوافق مع كل سقف معرفي عند البشر.

وضرب«جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المُذاع على فضائية «سي بي سي»، مثالًا للسقوف المعرفية المختلفة للبشر، ذاكرًا قول الله تعالى: «وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» فإن البدوي يراها تتحرك في ظاهر السماء فيراها فيظن الآية تعنيها.

وأضاف: والفلكي يعلم أنها تتحرك في الفضاء الفسيح نحو نجم فيجا فيظن الآية تعنيها، وكلما ارتفع واتسع السقف المعرفي كلما وجدنا القرآن موفيًا بما حدث لا يعارض شيئًا مما يكون.

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