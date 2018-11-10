ضبط 470 هارباً من أحكام قضائية بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 470 محكوما عليهم و11حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية، وكل ما من شأنه مخالفة القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبى.





تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بضبط 470 محكوما عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7085 حكما 788 حكما جزئيا و76 حكم مستأنف، وتحصيل6112 جنيها غرامات وتحرير98 مخالفة



