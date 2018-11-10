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حوادث

ضبط 470 هارباً من أحكام قضائية بالقليوبية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:38 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 470 محكوما عليهم و11حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية، وكل ما من شأنه مخالفة القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبى.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بضبط 470 محكوما عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7085 حكما 788 حكما جزئيا و76 حكم مستأنف، وتحصيل6112 جنيها غرامات وتحرير98 مخالفة 

كما تم تحرير71 قضية مرافق وهم 4 أشغال طريق، 37 إزالة فورية، 10 وصلة كهربائية، 15 إعلانا مخالفا 5 فرش شاى وفحص 14 شقة و50 من قاطنيها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
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