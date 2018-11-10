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رياضة

مشاده حادة بين لاعبي الزمالك والانتاج الحربي فى استاد السلام

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:45 م
صدى البلد
نور عادل
نشبت مشادة حادة بين لاعبي فريق الكرة الاول بنادي الزمالك مع لاعبي فريق الانتاج الحربي بالمباراة التي تجمع الفريقين بالوقت الحالي على استاد السلام بالقاهرة، وذلك في اطار الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الممتاز.

واعترض لاعبو الانتاج الحربي على لاعبي الزمالك ودخل السيد الشبراوي في مشادة حاده مع احد لاعبي الزمالك الا ان الحكم تدخل وانهى الازمة فورًا.

وكان الشوط الاول قد انتهى بتقدم الزمالك بهدف نظيف دون رد بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي عن طريق يوسف اوباما.
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