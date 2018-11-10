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اقتصاد

شيرين الشواربي: تعزيز دور المرأة الإنتاجي يحد من التزايد السكاني

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:48 م
الدكتورة شيرين الشواربي
الدكتورة شيرين الشواربي
محمد صبيح
قالت الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تعزيز مشاركة المرأة في الارتقاء بمعدلات الإنتاج يساهم بشكل كبير في خفض معدلات الزيادة السكانية ويحد منها، موضحة أن التزايد السكاني يؤثر سلبا على الاقتصاد بسبب فقر معدلات الإنتاج في المنظومة الاقتصادية مقابل نمو معدلات الزيادة السكانية.

وأضافت الشواربى، أنه رغم اعتبار مصر ثاني أكبر سوق في المنطقة بسبب ارتفاع تعداد سكانها إلا أن معدلات الإنتاج الضعيفة تجعل من هذا السوق عبء على اقتصاد الدولة لإنه سوق مستهلك لا ينتج ما يحتاجه من استهلاك أو يستطيع التصدير.

أوضحت أن الزيادة السكانية قد لا تكون عائقا أمام الاقتصاد في الدول المتقدمة التي تستطيع الإنتاج بل واستغلال المورد البشري في الارتقاء بمعدلات الإنتاج وفتح أسواق خارجية لمنتجاتها.

ولفتت إلى اهمية زيادة الإنتاج ومساهمة المرأة في عمليات الإنتاج في مختلف القطاعات وزيادة معدلات إنتاجية الرجل بما يشغل المجتمع نحو تحقيق أهداف إنتاجية ترتقي بمعدلات الاقتصاد الكلي يقابلها زيادة معدلات الدخول وتراجع في معدلات الزيادة السكانية.
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