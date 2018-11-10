صحة أسوان تواصل استعداداتها لتنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي" مدير المديرية استعداداتها لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة والتي تستهدف القضاء على فيروس الكبد الوبائى سى، والكشف عن الأمراض غير السارية غير المعدية.



ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى بأنه من المقرر أن تنطلق الحملة فى محافظة أسوان بدءا من يوم 1 ديسمبر القادم وتستمر لمدة ثلاثة شهور متتالية حتى نهاية شهر فبراير 2019.



وأشار حنفى بأنه سيتم تنفيذ الحملة من خلال 102 فرقة ثابتة موزعة على عدد من الوحدات ومراكز الشباب ، بالإضافة إلى عدد 34 فرقة متحركة، و13 مستشفى على مستوى المحافظة حيث تستهدف الحملة فى أسوان الكشف على أكثر من 980 ألف مواطن .