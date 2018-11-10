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أخبار العالم

ناشطات يتظاهرن في باريس ضد نتنياهو وترامب وبوتين وأردوغان

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:56 م
نتنياهو وبوتين وترامب
نتنياهو وبوتين وترامب
قسم الخارجي
احتجت الحركة النسوية الدولية "فيمن"، اليوم السبت، على مؤتمر القادة في باريس، والإحتفالات بمناسبة مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، وكتبت المتظاهرات على أجسادهن "أهلا مجرمي الحرب" و"الحرب هي السلام"، و"الحرية هي العبودية"، و"الجهل هو القوة"، في إشارة إلى ازدواجية معايير السياسيين والسلام المزيف وديكتاتورية القادة.

وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فضت السلطات الفرنسية المظاهرة واعتقلت ثلاثة أشخاص.

وقالت إحدى المتظاهرات "إنهم جاؤوا من أجل السلام، وهم يدعمون الحرب"، قاصدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتبت متظاهرة أخرى على صفحة الفيسبوك الخاصة بحركة "فيمن"، أن "ترامب يخطط للعبة أكبر"، وهو غير قادر على الحد من عمليات القتل في بلاده، وعمليات القتل في الولايات المتحدة تتضاعف، نتنياهو يقتل المتظاهرين في غزة، والحرب لا تنتهي، أردوغان ضد الأكراد، وبوتين يفخر بصواريخه القادرة على الوصول إلى أي نقطة في العالم".

وأضافت "الجهل يسيطر على رقعة الشطرنج السياسية في العالم، وتقع على عاتقنا مسئولية رفض السماح لهؤلاء المجرمين بالسيطرة علينا".
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