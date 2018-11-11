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محافظات

اليوم .. انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:04 ص
الدكتور مصبح الكحيلى
الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب
إبراهيم الهوارى
تنطلق اليوم الأحد الجولة الاولى لانتخابات الاتحادات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة بنها واعلان النتائج بين المرشحين.

وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بجامعة بنها، ان الكليات استعدت لاجراء الانتخابات بحرية تامة بين الطلاب.

يذكر ان 930 طالبًا وطالبة يتنافسون للفوز بمقاعد اتحاد الطلاب بـ15 كلية تضمها جامعة بنها وقال الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، ضرورة حسن سير العملية الانتخابية وحل أي مشكلات قد يتعرض لها الطلاب المرشحون.

واشار الى أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة، مضيفًا أن الانتخابات الطلابية لابد أن تستند الي قيم أخلاقية وأن يقدم شباب جامعة بنها نموذجًا فريدًا في الممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار.
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