محلية النواب تناقش أزمة مقلب قمامة تلا بالمنوفية.. والحكومة: ملف منظومة النظافة أمام رئيس الجمهورية.. والسجينى: رسوم المواطن آخر شيء

منظومة القمامة داخل محلية النواب

رسوم المواطن آخر شيء بمنظومة النظافة الجديدة





ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن وجود مقلب قمامة بمدينة تلا بالمنوفية، مركز الزعيم الراحل الرئيس محمد أنور السادات.وأكد النائب أن هذا المقلب يعد بؤرة تلوث فى المنطقة، حيث به كميات كبيرة تفوق الـ300 ألف طن، وتتسبب فى تلوث البيئة والتأثير على صحة المواطن، الأمر الذي يتطلب مواجهة حاسمة من الحكومة، حيث يعد وجود هذا المقلب وصمة عار للجميع.من ناحيته قال د. أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، أنه بالتنسيق مع الجهات المختصة تم إجراء دراسة شاملة لكافة أنحاء المحافظة بشأن ملف النظافة، ومقالب القمامة التى يعانى منها الجميع، ولكن الاصطدام يكون بشأن التمويل، حيث أن هذا الملف فى حاجة إلى تمويل كبير، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة القطاع الخاصة بشأن المنوفية إلا أن التفاعل ليس بالصورة المطلوبة فى هذا الملف، لأنه فى حاجة إلى متخصصين.وأكد مختار أن المحافظة أعدت الدراسة بالتنسيق مع وزارة البيئة وفق المنظومة العامة التى تتحرك فى إطارها الحكومة لمواجهة هذا الملف، ونحن فى حاجة لتخصيص 150 فدانا من قبل وزارة الإسكان لتكون مدافن صحية وفق هذه الدراسة، مشيرا إلى أن التنسيق الكامل بيتم فى هذا الملف لكن التمويل أمر أساسي فى نجاحه.من ناحيته قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن مشاركة القطاع الخاص بمنظومة النظافة يكون من منطلق التخصص وليس من منطلق القطاع الخاص بشكل عام، مؤكدًا على أن اللجنة بذلك قطعت فى هذا الملف شوطا كبيرا بالتنسيق مع الحكومة للعمل وفق منظومة واسعة على مستوى الجمهورية والبرلمان ينتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة.فى سياق آخر قالت د.ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بوزارة البيئة، أن ملف الإصلاح المؤسسى لمنظومة النظافة فى مصر، أمام رئيس الجمهورية،عبد الفتاح السيسى، بكل التفصيلات المتعلقة به، وكافة المناقشات والدراسات التى أجريت بشأنه طوال الأعوام الماضية من قبل البرلمان ممثلة فى لجنة الإدارة المحلية والحكومة بمختلف مستوياتها.وأكد أن التمويل لهذا الملف فى حاجة لقرابة 7 مليارات جنيه، لكى تقف المنظومة على أقدامها، تستطيع أن توفر الحكومة منهم قرابة الـ2مليار، مما يكون هناك فجوة 5 مليارات جنيه ، ومن فى حاجة إلى تدخل حاسم من قبل الدول لتكون الرؤى متاحة بشأن هذه الفجوة والتغلب عليها من أجل أن تبدأ المنظومة بشكل فعال.ولفتت يوسف إلى أن وزيرة البيئة الحالية تستكمل ما عمل من سبقها من الوزراء فى هذا الملف، ولم تبدأ من جديد، خاصة أن الجهود التى بذلك محل تقدير من الجميع، مشيرة إلى أنه لا يزال العمل قائم بشأن الخطط المتعلقة بالمحافظات، حيث كل محافظة على حدة وفق المنظومة الجديد، بالخطط العاجلة ومتوسطة الأجل والبعيدة الأجل.وفيما يتعلق بمشروع النظافة والتعديلات التي تناولتها الصحافة ووسائل الإعلام مؤخرا قالت يوسف:" غير صحيح هذا الأمر... للأسف ما تم تسريبه غير دقيق خاصة أن الأمر ليس رسوم فقط وأنما إطار كامل ودقيق بشأن المنظومة ككل والتطوير المؤسسى قائلة:" إحنا زعلانين أنه تم تسريبه بهذا الشكل لأنه يضر ولا ينفعل وآثار سلبيات بشأن المنظومة".وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة بالتنسيق مع الحكومة بذلوا جهدا كبيرا بشأن منظومة النظافة الجديدة، والتغلب على إشكاليات الماضى، ومن ثم الحديث الآن عن تشريع جديد من شأنه أن يرفع رسوم النظافة على المواطنين فقط دون نظرة كاملة لباقى الإِشكاليات سيكون غير مقبول.ووجه حديثه لممثلة وزارة البيئة، مؤكدا على أن رد الفعل الذى شهده الشارع المصرى بشأن تسريبات قانون النظافة الجديدة الذى يشهد رفع رسوم فقط دون النظر لباقى الإِشكاليات، كبير جدا، ومن ثم لايجوز الصمت بشأنه.ولفت رئيس اللجنة إلى ضرورة أن تتضمن التشريعات الجديدة الإصلاحات الهيكلية والإدارية للمنظومة، ومشاركة القطاع الخاص، والتعريفة التى تفرض على الملوثات، وغيرها من الرؤى الإيجابية التى تخدم المواطن، الذى يكون دفع رسوم أخر شيئ فى هذه المنظومة وليس الأول مثلما تحدث البعض قائلا:" رسوم المواطن أخر شيئ فى منظومة النظافة الجديدة".وأكد السجينى على أنه على الحكومة أن تعمل فى إطار شرح كامل للمنظومة الجديد، بدلا من الرد السلبى الذى سيطر على قطاع كبير بعد تسريبات الرسوم، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل عملها فى متابعة هذا الملف بشكل دقيق، لأنه من الأولويات لدينا، مثلما تحدث رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، من أعلى منصة البرلمان خلال الفترة الماضية بأن اللجنة آثرت الحل البعيد بدلا من الحلول القصيرة.