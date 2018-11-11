جماليات موسيقى أفلام يوسف شاهين فى مكتبة المستقبل.. اليوم

تشهد مكتبة المستقبل، مساء اليوم الاحد ، ندوة بعنوان "الموسيقى والاغانى فى افلام يوسف شاهين " ، تتناول بعض الجوانب عن الجماليات الموسيقية وعرضا لرحلة يوسف شاهين الفنية، وجماليات الصورة السينمائية والعلاقة بين الموسيقى والصورة داخل الفيلم السينمائى ، بحضور الكاتب الروائى سامح عبدالعزيز محمود .



قال الدكتور نبيل حلمى ، امين عام جمعية مصر الجديدة، ان الجمعية تهدف من تنظيم هذه الأمسيات الموسيقية الكلاسيكية او التصويرية لافلام عباقرة مخرجى السينما المصرية إلى توفير فاعليات ثقافية راقية للجمهور ، وتعزيز حضور روائع الفن الأصيل في المشهد الثقافي، انطلاقا من مسؤوليتها في الارتقاء بالإبداع ودعم الحراك الثقافي بفعاليات متنوعة تستقطب كل شرائح المجتمع.



من جهته قال فؤاد عدلى، مدير مكتبة المستقبل ان الندوة سوف تناقش ايضا بالتحليل الفنى الجانب الموسيقى الإبداعى فى أفلام شاهين، مع عرض تحليلى لجماليات خمسة عشر فيلمًا تتناول نصف قرن من رحلة المخرج العالمى .