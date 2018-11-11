شاهد.. عجوز يتعرض لموقف غريب بمنتصف الشارع في بريطانيا

اعتدت سيدة بالضرب على عجوز بعد أن ألقت نفسها أمام سيارته.



ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيدة تقف بوسط الطريق لاستفزاز السائقين وتتصرف معهم بعنف شديد في حين تضع يدها على سيارة العجوز.



وبعد وقت من استفزاز السيدة للسائق، خرج مالك السيارة كهل من العربة لتقفز السيدة إلى الاتجاه الآخر لتجنبه، وعندما قرر المسن العودة إلى سيارته سخرت السيدة منه وقامت بالعبث بمساحة السيارة الأمامية، ليخرج الرجل من السيارة مرة أخرى ويدخل في شجار معها.



واقدمت السيدة خلال المشاجرة على ركل الرجل المسن بعنف بعد ان حاول الدفاع عن نفسه ولكمها، قبل أن يتدخل المارة لفض الاشتباك فيما بينهما.



فيما يعتقد أن الحادث وقع في منطقة مكبورو ، جنوب مقاطعة يوركشاير البريطانية ، يوم الأربعاء الماضي.





