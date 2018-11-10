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مجدي شطة يكشف سر الخلاف مع حمو بيكا وصراع الزعامة على مواقع التواصل

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:12 م
صدى البلد
محمد القاضي
كشف مجدي شطة، مغني المهرجانات سر الخلاف بينه وبين المغني حمو وبيكا،ذلك الخلاف الذي خطف الأنظار خلال الساعات الماضية وأصبح حديث مواقع التواصل الإجتماعي بامتياز بعد مشاجرة الكترونية حدثت بينهما.

وقال مجدي شطة، مغني المهرجانات،: «دي مش خناقة ولا حاجه، إللي حصل اختلاف مش خناقة علشان قال أسماءنا في الحفلة وإحنا مكنش عندنا علم».

وأضاف "شطة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: «أنا راضي عن الكلام وعن الأغاني بتاعتي علشان أنا مش بقول كلام غلط، أنا بقدم رسالة للشباب"، متابعا: «فيه نوع جديد طالع في الشارع من أنواع المخدرات إسمه استروكس، وأنا بغني وأقول بيغيب العقل وبيدمره وبنصح الشباب إنهم ما يشربوش وأنا قدوة ليهم».

وأشار: «همتحن علشان أدخل نقابة المهن الموسيقية ولو قرروا إني ما أغنيش مش هغني تاني"، موضحا:"الشهرة ما أضفتش ليا حاجه وإللي ربنا كتبهولي هشوفه، وكنت بغني وأنا عندي 12 سنة».

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