طريقة مبتكرة لتقديم البيتزا لأطفالك

إذا كان أطفالك يعشقون تناول البيتزا ، فانه يمكنك تحضيرها بوصفة سريعة وسهلة لن تحتاج منك الكثير من الوقت يمكن تحضيرها فى دقائق لتستمتعي بالمذاق الشهي على طريقة الشيف غادة قاسم.



مقادير عمل البيتزا:



1 بصلة صغيرة مقطعة دوائر

10 قطع من التوست الطري

1/4 كوب ذرة

5 ملاعق كاتشب

1/4 كوب فطر مقطع

1 كوب زيتون أسود أو أخضر

1 كوب كبير من الجبن الشيدر

1 ثمرة فلفل رومي مقطعة دوائر

1 ثمرة طماطم مقطعة دوائر



طريقة التحضير:



نزع أطراف التوست باستخدام سكينة حادة. نحضر صينية بحجم مناسب، وندهنها بالزبدة.

نفرد الكاتشب على قطع التوست، ونوزع عليها.

نضع صينية التوست في الفرن لمدة لا تقل عن أربعة دقائق ومن ثم نضيف شرائح الجبنة على كل قطعة ونتركها في الفرن حتى تذوب الجبنة.