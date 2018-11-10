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مجدي شطة: أنا بقدم رسالة للشباب وأنا قدوة ليهم

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:13 م
صدى البلد
محمد القاضي
خطف الخلاف الذي وقع بين المطربين الشعبيين حمو بيكا، ومجدى شطة، الأنظار خلال الساعات الماضية وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بامتياز بعد مشاجرة إلكترونية حدثت بينهما.

وقال مجدى شطة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "همتحن علشان أدخل نقابة المهن الموسيقية ولو قرروا إني ما أغنيش مش هغني تاني"، مضيفا: "الشهرة ما أضفتش ليا حاجة واللي ربنا كتبهولي هشوفه، وكنت بغني وأنا عندي 12 سنة".

وتابع: "أنا راضي عن الكلام وعن الأغاني بتاعتي علشان أنا مش بقول كلام غلط، أنا بقدم رسالة للشباب"، مردفا: "فيه نوع جديد طالع في الشارع من أنواع المخدرات اسمه الاستروكس، وأنا بغني وأقول بيغيب العقل وبيدمره وبنصح الشباب إنهم ما يشربوش وأنا قدوة ليهم".

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