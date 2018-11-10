ممثل الجامعة العربية: أبو الغيط يدعم جهود حماية التراث الثقافي



وتابعت: الأمانة العامة للجامعة تهتم بحماية التراث الثقافي وكل الجهود المبذولة لذلك وتضعه ضمن أولوياتها، وذلك حماية لتراث الأمة العربية ومقدراتها التاريخية والحضارية.



وقالت أنه في سبيل ذلك إتخذ مجلس الجامعة عدة قرارات مهمة، منها قرار في مارس 2016 ونصل علي إعتماد 27 فبراير من كل عام يوما لإحياء للتراث العربي الثقافي، وهو اليوم الذي تم فيه هدم أثار الموصل في العراق، كذلك قرار القدس عاصمة للثقافة العربية دائما وأبدًا.

قالت الدكتورة وفاء محمد حسين، ممثل جامعة الدول العربية أن قضية التراث في الوطن العربي ركيزة مهمة لحماية الهوية العربية،مشيرة إلي أن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، يدعم دائما الجهود الرامية لحماية التراث الثقافي من الاندثار.جاء ذلك في كلمة ألقتها وفاء في إفتتاح المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للإتحاد العام للأثريين العرب اليوم السبت،وذلك بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، وتحت رعاية جامعة الدول العربية وإتحاد الجامعات العربية.