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برلمان

برلماني: ترك الأمور غير قطعية الثبوت للرأي المجتمعي غير مقبول

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:24 م
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
معتز الخصوصي
صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أثناء ورشة العمل التي يقيمها حزب المحافظين حول تعديلات الأحوال الشخصية، أن المبارزات التي تتم علي أرض دينية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية غير مقبولة، حيث أن هناك مواد لها قطعية الثبوت والدلالة وهي لا يوجد بها أي تغير في مشروع قانون الأحوال الشخصية، ولكن التغييرات في المواد التي ليس لها قطعية ثبوت ودلالة وهي المواد الخلافية، لذا يجب تركها للإختيار المجتمعي.

وأكد "فؤاد" على أنه كان يجب الرجوع إلي علماء النفس والإجتماع والإقتضاء بقوانين الدول المجاورة وتجارب الدول الغربية وغيرها للخروج بقانون عادل مناسب للتطورات التي طرأت علي المجتمع.

وأضاف فؤاد، أن مصر الدولة الوحيدة التي تطبق الرؤية وهذا يعد إذلالا لجميع الأطراف ويعد تصفية حسابات علي حساب الأطفال، وأنه لا يجوز إقحام أطراف أخري في ترتيب الحضانة كالجدة والخالة والعامة وباقي الترتيب الي أن تصل للآب في المرتبة ١٦.

واختتم فؤاد قائلًا: إنه إذا حيدنا أنفسنا من المساواة والمبارزة الدينية نجد أنفسنا أمام قانون خرب.
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