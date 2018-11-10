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برلمان

أبوحامد: قانون الأحوال الشخصية مر عليه قرابة 100 عام ويجب تغييره

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:23 م
النائب محمد أبو حامد
النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب
معتز الخصوصي
قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أثناء ورشة العمل التي تقيمها لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين، إن ورش العمل والندوات والفعاليات التي تقيمها الأحزاب مفيدة للأحزاب وتعيد وجودها في الشارع كما أنها تثري الحياة السياسية والتشريعية والحكومة. 

وأشار "أبو حامد" إلى أنه بعد ثورتين تقوم الدولة المصرية بإعادة البناء وجزء من هذا البناء هو إعادة البناء التشريعي، وأن ما حدث في مصر منذ عام ٢٠١١، لا يقل خطورة عن التخريب الذي حدث في البلاد، ومطلوب سن تشريعات وإعادة النظر في التشريعات الماضية لتتواكب مع دستور ٢٠١٤ ومع التغييرات التي طرأت على المجتمع. 

وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الحالي مر عليه قرابة ١٠٠ عام وقد تغيرت الظروف وتغير المجتمع، ولم يحدث إعادة تقييم للقانون بشكل كامل منذ إقرار.
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