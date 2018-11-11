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تعليم

هندسة القاهرة: جاهزون لبداية ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:28 ص
صدى البلد
عمر سلامة
قالت أمل على مديرة العلاقات العامة بكلية الهندسة جامعة القاهرة إن الكلية على أتم استعداد لبدء ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب اليوم.

وأضافت أمل لـ صدى البلد أنه تقرر عقد الانتخابات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا بمدرج 1101 التابع للسنة الإعدادية و مدرج 1125 التابع للفرقة الثالثة بمبنى الكلية.

وتبدأ الجولة الأولى من انتخابات لجان الكليات، اليوم؛ حيث يتم انتخاب أعضاء اللجان من خلال انتخاب عضوين اثنين فى كل لجنة للفرقة الواحدة وإعلان النتائج، والإعادة فى اليوم التالى بالكليات. 

وتُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، وفي اليوم التالي تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعدة على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 15 نوفمبر..
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