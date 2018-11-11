هندسة القاهرة: جاهزون لبداية ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب

قالت أمل على مديرة العلاقات العامة بكلية الهندسة جامعة القاهرة إن الكلية على أتم استعداد لبدء ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب اليوم.





وأضافت أمل لـ صدى البلد أنه تقرر عقد الانتخابات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا بمدرج 1101 التابع للسنة الإعدادية و مدرج 1125 التابع للفرقة الثالثة بمبنى الكلية.





وتبدأ الجولة الأولى من انتخابات لجان الكليات، اليوم؛ حيث يتم انتخاب أعضاء اللجان من خلال انتخاب عضوين اثنين فى كل لجنة للفرقة الواحدة وإعلان النتائج، والإعادة فى اليوم التالى بالكليات.



