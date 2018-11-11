انطلاق الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب.. اليوم

أعلن شادى محمد رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة عن بدء إنطلاق، الجولة الأولي من انتخابات اتحاد الطلاب، اليوم، لاختيار أعضاء اللجان على مستوى الكليات بجامعة القاهرة.



قال شادى لـ"صدى البلد" انه من المقرر ان يتم فرز الأصوات في نفس اليوم على ان تعلن النتيجة عقب انتهاء عملية الفرز باللجان الـ 7 بالكليات.



وتبدأ الجولة الأولى من انتخابات لجان الكليات، حيث يتم انتخاب أعضاء اللجان من خلال انتخاب عضوين اثنين فى كل لجنة للفرقة الواحدة وإعلان النتائج يوم الأحد 11 نوفمبر، والإعادة فى اليوم التالى بالكليات. وتُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الإتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم إنتخابات الطلاب بإنتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الإتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 15 نوفمبر.