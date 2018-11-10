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أخبار العالم

لحظات مؤثرة لماكرون وميركل عند مقبرة ضحايا الحرب العالمية الأولى.. صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:18 م
ماكرون وميركل
ماكرون وميركل
قسم الخارجي
التقى الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في احتفال رمزي قرب بلدة كومبيين بشرق فرنسا؛ حيث استسلمت ألمانيا رسميا في 11 من نوفمبر عام 1918 أمام قوات الحلفاء، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونشرت الصحيفة صور كل من ماكرون وميركل معا ممسكان بأيدي بعضهما البعض، مؤكدين العلاقة الوثيقة بين البلدين اللذين خاضا ثلاث حروب بين عامي 1870 و1945، لكنهما الآن معروفان بأنهما ركيزتا السلام في أوروبا الغربية.

وعزف حرس الشرف النشيد الوطني الفرنسي والألماني، وتوجه الزعيمان إلى مقبرة ضحايا الحرب العالمية الأولى، حيث وضعا إكليلا من الزهور ووقفا دقيقة حدادا على أرواح الضحايا.

وكانت هذه هي المرة الاولى التي يزور فيها أحد الزعماء الألمان لذلك الموقع منذ الحرب العالمية الثانية.
لحظات مؤثرة لماكرون وميركل عند مقبرة ضحايا الحرب العالمية الأولى.. صور
لحظات مؤثرة لماكرون وميركل عند مقبرة ضحايا الحرب العالمية الأولى.. صور
لحظات مؤثرة لماكرون وميركل عند مقبرة ضحايا الحرب العالمية الأولى.. صور
لحظات مؤثرة لماكرون وميركل عند مقبرة ضحايا الحرب العالمية الأولى.. صور
لحظات مؤثرة لماكرون وميركل عند مقبرة ضحايا الحرب العالمية الأولى.. صور
لحظات مؤثرة لماكرون وميركل عند مقبرة ضحايا الحرب العالمية الأولى.. صور
لحظات مؤثرة لماكرون وميركل عند مقبرة ضحايا الحرب العالمية الأولى.. صور
لحظات مؤثرة لماكرون وميركل عند مقبرة ضحايا الحرب العالمية الأولى.. صور
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