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عمر عثمان يروي تفاصيل حصوله على دكتوراه فى الرياضيات من فرنسا بعمر 22

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:13 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قدم الإعلامي محمود سعد، نموذج مشرف لشاب مصري حاصل علي دكتوراة في علم الرياضيات من جامعة ديدرو بباريس، وعمره لا يتخطي الـ 22 عاما يسمى "عمر عثمان".

وقال عثمان، إن تميزه في علم الرياضيات ظهر وهو في عمر الـ12 عاما، وقد اصطحبه والده للجامعة الأمريكية حسب نصيحة بعض الأقارب للبدء في تطوير مهاراته في الرياضة بالتوازي مع الدراسة في الصف الثاني الإعدادي.

وأضاف عثمان، أنه تم نقله إلى جامعة القاهرة ليتعلم العديد من المهارات في كلية العلوم قسم الرياضيات، وقد أنهى دراسة في كلية العلوم بدرجة الماجستير وهو في سن الـ16 عاما، وقد نصحه أستاذه الجامعة بإكمال دراسته الأكاديمية في الخارج.

وتابع: أنه واجه صعوبة في إكمال دراسته بالخارج لعدم وجود أي شهادة رسمية تثبت إكماله المرحلة التعليمية، حيث أنه لم يحصل علي أي شهادة دراسية رسمية من مصر، مضيفا: أنه قرر السفر لفرنسا والالتحاق بأحد المدارس الصيفية، حتى استطاع الالتحاق بأحد الجامعات بعد أن تختبره بشكل رسمي، الاستغناء عن الشهادات المصرية.
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