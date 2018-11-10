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ثقافة

رضوان : أمريكا والدواعش دمروا أثار الأمة العربية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:15 م
صدى البلد
علاء المنياوي
قال د.علي رضوان رئيس الإتحاد العام للأثاريين العرب إن الفترة الماضية شهدت تحركات كثيرة لمحو الذاكرة العربية بتدمير أثارها وتراثها،عندما غزت أمريكا العراق أول شئ فعلته هو تدمير أثارها،وعندما دخل الدواعش إلي ليبيا لتخريبها أول شئ خربوه كان الأثار،وفي سوريا واليمن أيضا أول شئ تم تدميره هو الأثار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في إفتتاح المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للإتحاد العام للأثريين العرب،وذلك بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو وتحت رعاية جامعة الدول العربية وإتحاد الجامعات العربية،اليوم السبت.

وقال رضوان:الأمة العربية بغير أثارها وتراثها هي إلي الضياع لا محالة،وضياع الأثار إنما هو ضياع للأمة والشعوب والذاكرة،ولذلك علينا جميعا دعم جهود الأثاريين العرب في كل الدول لحماية الأثار والتراث الموجود بها.
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