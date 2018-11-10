نقابة الأطباء: اقتراح لرفع مكافأة طبيب الامتياز إلى 2000 جنيه..فيديو

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، أن طبيب الامتياز "تحت التدريب" يحصل على مكافأة تصل الى 200 جنيه منذ 20 عامًا، وهذه المكافأة لا تكفيه مصاريف شخصية، ويتكفل به أهله طيلة فترة تدريبه.



وأضاف "عبد الحي"، خلال حواره مع فضائية "dmc"، مساء اليوم، أن هناك اقتراحا في مشروع قانون مزاولة المهن الطبية الجديد لزيادة مكافأة طبيب الامتياز لـ80% من راتب الطبيب المقيم الذي يقدر بـ2500 جنيه، وهذا يعني أن طبيب الامتياز وفقًا للاقتراح الجديد سيحصل على مكافأة تصل لـ2000 جنيه.



ولفت إلى أن نقابة الأطباء ضد خضوع طبيب الامتياز لامتحان بعد فترة تدريبه، لأن هذا الأمر غير موجود في بريطانيا أو ألمانيا، مطالبًا بحصول طبيب الامتياز على تأمين صحي، لأنه عندما يمرض لا يستطيع العلاج.