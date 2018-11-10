هداية ملاك تتوج بفضية كرواتيا المفتوحة للتايكوندو

أحرزت، هداية ملاك، لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، الميدالية الفضية، في منافسات وزن -٦٧ كجم ببطولة كرواتيا المفتوحة، المقامة يومي ١٠ و ١١ نوفمبر في زغرب.



وتستمر صاحبة برونزية أولمبياد ريو ٢٠١٨ في منافسات وزن -٥٧ كجم، بمشوار تحصيل النقاط من أجل تحسين تصنيفها العالمي والأولمبي في ميزان -٦٧ كجم الذي أنتقلت للمنافسة فيه بعد إنتهاء بطولة العالم ٢٠١٧.



وقد بدأت هداية ملاك برنامج تدريبي خاص، بتمويل الرعاة وبموافقة اللجنة الفنية للإتحاد المصري للتايكوندو، شهر يونيو الماضي بخوض فترة اعداد لمدة شهرين مع المنتخب الصربي تحت قيادة المدير الفني للمنتخب الصربي جوفيك دراجن، أحد اساطير رياضة التايكوندو في العالم.