ميشيل أوباما تنتقد خليفتها ميلانيا ترامب بعد وصف نفسها بالفتوة

تعرضت السيدة الأولى ميلانيا ترامب للهجوم من نظيرتها السابقة ميشيل أوباما، بسبب شكوتها المستمرة في تصريحاتها الإعلامية.





انتقدت ميشيل نظيرتها خلال مقابلة لها مع إذاعة "NPR" الأمريكية، بسبب وصف ميلانيا لنفسها بـ"الفتوة" أو بأنها "الشخص الأكثر تخويفًا في العالم"، خلال تصريحاتها ضمن زيارتها الأخيرة لأفريقيا، وفقًا لصحيفة إكسبريس البريطانية.





وتعد هذه المرة الأولى التي تنتقد فيها ميشيل خليفتها منذ أن غادرت هي وزوجها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في يناير 2017.





وتستعد ميشيل لإصدار مذكراتها التي أوضحت فيها تعرضها للعنصرية في أكثر بلاد الحرية، وعدم إفصاحها عن ذلك في فترة حكم زوجها باراك أوباما للولايات المتحدة.