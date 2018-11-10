الفنانة جينا سليم تنضم لحملة "قد التحدي" لتعلم لغة الإشارة

انضمت الفنانة والإعلامية جينا سليم إلى حملة "قد التحدي"والتي تهدف لنشر الوعي بمباديء لغة الإشارة وشارك في المُبادرة مجموعة من نجوم الفن على رأسهم الفنانة إلهام شاهين، والدكتورة أنيسة حسونة، والفنان مراد مكرم، و فراس سعيد، رنا سماحة ،ويسرا اللوزي، وهيدي كرم، والمؤلف هشام هلال، وأخصائية التسويق صابرينا خليل، رانيا واصفي، ومؤسس الحملة الفنانة رنا خليل.



وظهرت مؤخرًا د.جينا على الشاشة كمقدمة لبرنامج قعدة ستات المذاع على قناة اليوم على شبكة أوربت، ويشاركها في تقديم البرنامج الإعلاميتان رنا عرفة ومروة صبري والفنانتان أميرة فراج وديانا هشام، ويهتم البرنامج بتناول المواضيع الاجتماعية وقضايا المرأة والفن . كما تشارك الإعلامي عمرو عبد الحميد تقديم فقرة أدم وحواء ببرنامج رأي عام الذي يذاع على قناة .TeN



جينا سليم هو الاسم الفني لـد. جورجيت سافيدس وهي استشاري علاج نفسي حاصلة على الماجستير والدكتوراه من جامعات أوروبية وأميركية، وتسعى جينا سليم لزيادة وعي الجمهور بالأبعاد النفسية للشخصيات في السينما والدراما، وذلك من خلال حملة بعنوان سايكسينما أطلقتها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك لتناقش وتحلل الأبعاد النفسية لنجوم عالميين في أعمال سينمائية ودرامية ناجحة، ويعتبر هذا هو الأساس العلمي الذي قامت عليه موهبتها الفنية.



