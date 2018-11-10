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محافظات

حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة السلام

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:17 م
حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة السلام
عبد العزيز جمال
شن حي السلام أول برئاسة اللواء خالد محمد شحاتة، حملة موسعة لرفع الإشغالات والمخالفات بشوارع المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق.

قال رئيس الحي، إن الحملة شملت رفع إشغالات الباعة الجائلين والمحلات والمقاهي المخالفة بمنطقة ميدان السادات وملف العبد وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل شن الحي حملة لمكافحة المنتجات الضارة بالصحة العامة للمواطنين والمنتجات منتهية الصلاحية ومكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة والإنتاج ومكافحة السلع مجهولة المصدر والاشتراطات الصحية التي تضر بالمستهلك وصحة وسلامة المواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير (6) محاضر متنوعة وغلق مخبز بدون ترخيص ومصادرة عدد من شكائر الدقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


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