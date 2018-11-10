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انطلاق منتدى حوكمة الإنترنت في دورته الثالثة عشرة بفرنسا..غدا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:18 م
الرئيس الفرنسي ايمانويل
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
محمود نوفل
تستضيف فرنسا منتدى حوكمة الإنترنت في دورته الثالثة عشرة التي تُكرَّس لموضوع "موثوقية الإنترنت".

وتنظم الحكومة الفرنسية هذه الفعالية الرئيسية المتعلقة بحوكمة الإنترنت برعاية الأمم المتحدة من 12 إلى 14 نوفمبر 2018 في مقر اليونسكو في باريس.

يُعَد منتدى حوكمة الإنترنت منصة عالمية متعددة الأطراف لمناقشة مختلف مسائل السياسات العامة المتعلقة بالإنترنت.

وقد أنشأ مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات هذا المنتدى عام 2005 في تونس العاصمة، وحُددت ولايته أساسًا لخمسة أعوام، ثم جُددت بموجب القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2015 بعد مضي عشر سنوات على انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر القمة.

وفي خلال المنتدى، الذي يتناول موضوع "موثوقية الإنترنت"، ستناقَش اقتراحات الأطر التنظيمية، والاتجاهات العالمية، والمخاطر المحتملة، إلى جانب الممارسات الجيدة والرديئة المعتمدة أو المطروحة للمناقشة.

وتكمن أهمية المنتدى في قدرته على تيسير تبادل وجهات النظر بين الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنشآت الخاصة والأوساط التقنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمسائل السياسات العامة المتعلقة بحوكمة الإنترنت أو المهتمة بها.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، هذا المنتدى الذي يندرج في إطار سلسلة من الفعاليات الدولية الكبرى التي تُعقد في باريس حيث يُسلَّط الضوء على المجال الرقمي، بعقد منتدى باريس للسلام في 11 نوفمبر ومؤتمر قمة GovTech في 12 نوفمبر.

ويتيح منتدى حوكمة الإنترنت لفرنسا فرصة ترويج الرؤية الفرنسية والأوروبية للمجال الرقمي، التي عرضها وزير أوروبا والشؤون الخارجية في ديسمبر 2017 في إطار الاستراتيجية الدولية للمجال الرقمي، والتشديد مجددًا على تمسكها بمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك فيما يتعلق بحوكمة المجال الرقمي، وفقًا لاستنتاجات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات.
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