لحظة احتفال جروس بأهداف الزمالك في مرمى الانتاج الحربي.. فيديو

رصدت كاميرا "صدى البلد"، رد فعل كريستيان جروس مدرب الزمالك، واللاعبين عقب تسجيل الفريق الابيض هدفين في مرمى الانتاج الحربي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الرابعه عشرة من منافسات الدوري الممتاز.



وتقدم الزمالك بهدف اوباما في الدقيقة 16 واهدر الانتاج الحربي ركلة جزاء فى الدقيقة 31 عن طريق أحمد شديد قناوي، وأضاف اوباما الهدف الثاني فى الدقيقة 81، وتمكن فريق الانتاج الحربي من تسجيل هدف من ركلة جزاء فى الدقيقة 96 عن طريق محمد رجب.



ووصل الزمالك الي النقطة 23 متصدرًا جدول ترتيب الدوري الممتاز.