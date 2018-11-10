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أخبار العالم

سياسي إسرائيلي يتهم نتنياهو بالفساد والفشل

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:21 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن رئيس حزب العمل الإسرائيلي آفي جباي، قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مدير فاشل وسياسي فاسد.

وكتب جباي في تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر": "النتائج التي توصلت إليها الشرطة الإسرائيلية تثبت أن نتنياهو مديرا فاشلا أو سياسيا فاسدا. ولا يوجد خيار ثالث"، مضيفا: "لقد تحدثنا بما فيه الكفاية. حان وقت العمل".

وأرفق جباي في تعليقه على فساد رئيس وزرائه، صورة كبيرة لنموذج غواصة، وضع في قلب كبرى ميادين تل أبيب، وكتب على هذا النموذج: "مع نتنياهو، دولة غواصة"، في إشارة إلى قضية الغواصات التي تؤكد مدى تورط رئيس الوزراء الإسرائيلي في قضايا الفساد، خاصة قضية الغواصات، المعروفة إعلاميا باسم "القضية 3000".

يشار إلى أن نموذجًا صغيرًا لغواصة بطول 9 أمتار وضع في ساحة "هبيما"، بتل أبيب، احتجاجا على فساد، وكتب على النموذج شعارات تستهزئ بنتنياهو، واتهموه بالزعيم الفاسد، ووضعوا الأعلام الإسرائيلية حولهان من كل جانب.
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