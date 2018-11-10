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أخبار البلد

لمياء فهمي لـ صدى البلد: النقاب أصبح ستارا لكثير من الكوارث

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:10 م
صدى البلد
أماني نوار -عدسة صلاح مهدي
كشفت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد مقدمة برنامج "بكرة أحلى" على قناة النهار الفضائية موقفها من منع النقاب في المجتمع وقالت إن النقاب أصبح ستارا لكثير من الكوارث على الرغم من أنه حرية شخصية إلا أنه أصبح الآن يتم ارتداؤه لأسباب أخرى.

وأوضحت فهمي خلال ندوتها في "صدى البلد" أنها تفضل أن تكون حيادية في كثير من القضايا فهى ليست مع أو ضد ولكنها تتحدث عن وجهة نظرها. 

أما عن فكرة الحيادية في الإعلام قالت الإعلامية فهمي: "أنا من المذيعات اللي بفضل عدم فرض الرأي على الضيف في الحلقة وبفضل الحيادية في مناقشة أي موضوع على الشاشة .
لمياء فهمي لـ صدى البلد: النقاب أصبح ستارا لكثير من الكوارث
لمياء فهمي لـ صدى البلد: النقاب أصبح ستارا لكثير من الكوارث
لمياء فهمي لـ صدى البلد: النقاب أصبح ستارا لكثير من الكوارث
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