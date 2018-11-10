لمياء فهمي لـ صدى البلد: النقاب أصبح ستارا لكثير من الكوارث

كشفت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد مقدمة برنامج "بكرة أحلى" على قناة النهار الفضائية موقفها من منع النقاب في المجتمع وقالت إن النقاب أصبح ستارا لكثير من الكوارث على الرغم من أنه حرية شخصية إلا أنه أصبح الآن يتم ارتداؤه لأسباب أخرى.





وأوضحت فهمي خلال ندوتها في "صدى البلد" أنها تفضل أن تكون حيادية في كثير من القضايا فهى ليست مع أو ضد ولكنها تتحدث عن وجهة نظرها.



