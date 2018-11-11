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تموين بورسعيد: فتح باب التظلمات لتحديث البيانات الخاطئة بالبطاقات..اليوم

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:03 ص
تموين بورسعيد : فتح
تموين بورسعيد : فتح باب التظلمات لتحديث البيانات اليوم
كتب محمد الغزاوى
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت، فتح باب التظلمات لتحديث البيانات الخاطئة ببطاقات التموين، اليوم الاحد، بجميع مكاتب التموين المنتشرة في الأحياء كل حسب الحي التابع له.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه حرصا منها على تقديم أفضل الخدمات فى سهولة ويسر وبحث التظلمات لأصحاب بعض بطاقات التموين التى بها مشاكل وبحسب التوجيه الوزاري رقم ٣٠، يتقدم المواطن للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية من مكاتب التموين لتدوين التظلم الخاص بِه، ويقوم بمليء جميع بيانات الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية الخاصة به، متضمنة صورة الأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة المستفيدة بالبطاقات وتقديمها إلى مكتب التموين، وكذلك مدون بها رقم التليفون المحمول.

وأكد التوجيه الوزاري أنه يتم تسجيل هذه الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصالا يفيد بالتسجيل، على أن يتم تسجيل هذه الطلبات وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص.

ويقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع البيانات التي تم تسجيلها بواسطة مكتب التموين أو على موقع دعم مصر وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها، على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التي تمت مراجعتها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل «أولا بأول»، ويقوم مكتب التموين بإخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض.
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