لحظة انفعال دكة بدلاء الانتاج الحربي بعد تصدي جنش لركلة الجزاء

رصدت كاميرا "صدى البلد"، إنفعال دكة بدلاء الانتاج الحربي بعد إهدار ركلة الجزاء امام الزمالك فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الرابعه عشرة من منافسات الدوري الممتاز.



ونجح جنش حارس الزمالك فى التصدي لركلة الجزاء ويحرم الانتاج الحربي من هدف التعادل.



وتقدم الزمالك بهدف اوباما في الدقيقة 16 واهدر الانتاج الحربي ركلة جزاء فى الدقيقة 31 عن طريق أحمد شديد قناوي، وأضاف اوباما الهدف الثاني فى الدقيقة 81، وتمكن فريق الانتاج الحربي من تسجيل هدف من ركلة جزاء فى الدقيقة 96 عن طريق محمد رجب.



ووصل الزمالك الي النقطة 23 متصدرًا جدول ترتيب الدوري الممتاز.