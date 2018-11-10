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مرأة

فائدة جمالية لن تتوقعينها للأرز المطحون

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:31 م
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تريدين تفتيح بشرتك يمكنك تحقيق ذلك بوصفة سهلة وسريعة للعناية بالبشرة تساعد على ترطيبها وتنقيتها من الحبوب والتخلص من الرؤوس السوداء والحصول على بشرة خالية من التجاعيد ولها دور في تقشير خلايا الجلد الميتة.

إليكِ كل ما تحتاجين لإعداد هذه الوصفة وطريقة تطبيقها والتي تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد".

كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة :
ملعقة كبيرة من الكركم
ملعقة كبيرة من الأرز المطحون
ملعقة كبيرة عسل
ملعقة كبيرة حليب

طريقة التحضير والاستخدام:
تمزج كافة المكونات فى وعاء مناسب وتطبق الوصفة على البشرة وتترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ويفضل وضع قطنة نظيفة فى ملعقة كبيرة من الحليب أو ماء الورد ومرري بها على الوجه وتكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيًا وستلاحظين تفتيح البشرة بالتدريج.
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