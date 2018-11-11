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تعليم

اتحاد طلاب هندسة القاهرة يهنئ صاحب المركز الأول فى بطولة المصارعة الرومانية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:46 ص
صدى البلد
عمر سلامة
هنأ إتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة الطالب عبدالله جمال المقيد بالفرقة الثانية قسم عمارة لحصولة على المركز الأول فى بطولة المصارعة الرومانية علي مستوي الجامعة وزن 55 كجم.

وقال كريم صابر أمين عام اللجنة الثقافية والاعلامية لـ صدى البلد إن عبدالله جمال يعتبر واجة مشرفة لطلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وأننا كنا متوقعين فوز عبدالله بالمركز الأول لثقتنا به.

وفى سياق متصل أعلنت جامعة القاهرة عن بداية دوري الملاكمة، وذلك يوم الأحد 13 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بصالة الملاكمة، وتنتهي 14 نوفمبر، ويليه دوري السلاح، الأحد 13 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بنادي السلاح بالأزبكية، أما دوري الجودو، فيبدأ الإثنين 14 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بالصالة المغطاه، ليعلن عن دوري التنس الأرضي، الثلاثاء 15نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بملاعب التنس، وتنتهي 16 نوفمبر.

وينطلق دوري التايكوندو، الأحد 20 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بالصالة المغطاه، ودوري المصارعة، الإثنين 21 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بالصالة أما بطولة رفع الأثقال، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بصالة رفع الأثقال، دوري الجامعة لكرة السلة، الأحد 20 نوفمبر، بملاعب الجامعة، وتنتهي 24 نوفمبر.
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