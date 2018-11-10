جماهير الزمالك تسخر من هزيمة الأهلي أمام الترجي ..فيديو

رصدت كاميرا "صدى البلد"، تواجد جماهير الزمالك فى مدرجات ملعب السلام لمؤازرة الفريق في مباراته امام الانتاج الحربي والتي جمعت الفريقين في الجولة الرابعه عشرة من منافسات الدوري الممتاز وانتهت بفوز الابيض بهدفين لهدف.



ورددت جماهير الزمالك قبل نهاية المباراة بعض الهتافات ضد النادي الاهلي وسخرت من هزيمته أمس امام الترجي التونسي وضياع الحلم الافريقي.



وتقدم الزمالك بهدف اوباما في الدقيقة 16 واهدر الانتاج الحربي ركلة جزاء فى الدقيقة 31 عن طريق أحمد شديد قناوي، وأضاف اوباما الهدف الثاني فى الدقيقة 81، وتمكن فريق الانتاج الحربي من تسجيل هدف من ركلة جزاء فى الدقيقة 96 عن طريق محمد رجب.



ووصل الزمالك الي النقطة 23 متصدرًا جدول ترتيب الدوري الممتاز.