أفريقية النواب تناقش سوء استقبال بعثة المصري بالكونغو.. اليوم

تعقد لجنة الشئون الافريقية برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، صباح الأحد، بقاعة الدستور اجتماع لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان بشأن المذكرة المرسلة من قبل رئيس النادي المصري البورسعيدي بشأن سوء استقبال بعثة النادي لكرة القدم بدولة الكونغو خلال شهر اكتوبر الماضي.



كان مجلس النواب استهل أمس جلساته العامة، التى وافق خلالها على تعديل قانون الأسلحة والذخائر المقدم من الحكومة.



ووافق المجلس خلال جلسته على مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق رعاية أفراد الشرطة وأسرهم، وما يترتب عليه من زيادة رسوم التصاريح والتراخيص الصادرة عن وزارة الداخلية.