ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ القاهرة: تطوير ميداني مزلقان عين شمس والسادات بالسلام

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 06:04 ص
محافظ القاهرة :
محافظ القاهرة : تطوير ميداني مزلقان عين شمس والسادات
عبد العزيز جمال
كلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء أحياء المرج وعين شمس والسلام، بالتنسيق مع قطاع المرور لتكثيف التواجد المرورى بكافة المحاور والتقاطعات الرئيسية بنطاق أحياء المنطقة الشرقية لتحقيق السيولة المرجوة وضبط السيارات المخالفة وعدم حدوث تكدسات بأوقات الذروة .

وشدد المحافظ، على تزويد ميدان مزلقان عين شمس بالإشارات واللوحات الالكترونية الكافية لتنظيم وضبط حركة السيارات عبر المزلقان ومنعاَ لحدوث كوارث وحوادث أثناء مرور القطارات.

ووجه اللواء خالد عبد العال مديرة جهاز هندسة وتخطيط المرور بالبدء فى إعادة تخطيط ميدان مزلقان عين شمس باعتباره مدخل هام لحى المرج والرابط بينه وبين آخر حدود عين شمس ، وكذلك دراسة وضع مخطط جديد لميدان السادات كمدخل أساسي لمدينة السلام بما يحظر نهائياَ انتشار المواقف العشوائية لسيارات السرفيس بمحيط موقف السلام.
loading...

ترشيحاتنا

الأردن يعلن العثور على 6 إسرائيليين مفقودين جراء السيول

محلية النواب تناقش أزمة مقلب قمامة تلا بالمنوفية.. والحكومة: ملف منظومة النظافة أمام رئيس الجمهورية.. والسجينى: رسوم المواطن آخر شيء

امرأة تعيش في بحيرة 20 سنة.. فيديو

لحظة احتفال جروس بأهداف الزمالك في مرمى الانتاج الحربي.. فيديو

أبرز 5 أطباق عليك بدء يومك بهم بعد الـ40

على طريقة جاكي شان.. بطل كونج فو مرعب يحطم 100 حجر في ثواني

احترس.. أغاني التوك توك تدمر الأخلاق.. حلمي بكر: القضاء عليها في يد الجمهور.. هاني مهنا: إهمال تدريس الموسيقى والفنون في المدارس سبب انتشارها

محافظ القاهرة: تطوير ميداني مزلقان عين شمس والسادات بالسلام

جماهير الزمالك تسخر من هزيمة الأهلي أمام الترجي ..فيديو

الحكم على معاون مباحث وأمين شرطة المقطم المتهمين بقتل عفروتو.. اليوم

وزير التموين يوضح أسباب حذف المواطنين بشكل عشوائي من البطاقات

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

فيديو

المصيلحي: وضع الخضراوات والفاكهة على أجندة التموين قريبا.. فيديو
الصحة الكويتية توضح حقيقة وفاة مواطن مصري نتيجة السيول.. فيديو
لحظة انفعال دكة بدلاء الانتاج الحربي بعد تصدي جنش لركلة الجزاء
لحظة احتفال جروس بأهداف الزمالك في مرمى الانتاج الحربي.. فيديو
جماهير الزمالك تسخر من هزيمة الأهلي أمام الترجي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟