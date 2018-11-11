محافظ القاهرة: تطوير ميداني مزلقان عين شمس والسادات بالسلام

كلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء أحياء المرج وعين شمس والسلام، بالتنسيق مع قطاع المرور لتكثيف التواجد المرورى بكافة المحاور والتقاطعات الرئيسية بنطاق أحياء المنطقة الشرقية لتحقيق السيولة المرجوة وضبط السيارات المخالفة وعدم حدوث تكدسات بأوقات الذروة .



وشدد المحافظ، على تزويد ميدان مزلقان عين شمس بالإشارات واللوحات الالكترونية الكافية لتنظيم وضبط حركة السيارات عبر المزلقان ومنعاَ لحدوث كوارث وحوادث أثناء مرور القطارات.



ووجه اللواء خالد عبد العال مديرة جهاز هندسة وتخطيط المرور بالبدء فى إعادة تخطيط ميدان مزلقان عين شمس باعتباره مدخل هام لحى المرج والرابط بينه وبين آخر حدود عين شمس ، وكذلك دراسة وضع مخطط جديد لميدان السادات كمدخل أساسي لمدينة السلام بما يحظر نهائياَ انتشار المواقف العشوائية لسيارات السرفيس بمحيط موقف السلام.