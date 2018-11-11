رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم تزور مدرستين بالإسكندرية

تزور الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بصحبة فريق من الخبراء والمتخصصين صباح اليوم الأحد، مدرسة مصطفي كامل الصناعية الثانوية بنات، ومدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين بمدينة الإسكندرية.





تأتي هذه الزيارة ضمن عمل الهيئة المستمر للوقوف على مدى توفر معايير جودة التعليم بمؤسسات التعليم المختلفة المتقدمة بطلب لاعتمادها، فى إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقييم ومراجعة أداء مؤسسات التعليم قبل الجامعي والمحددة بموجب القانون رقم (82) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة.



