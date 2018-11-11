رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم تزور مدرستين بالإسكندرية

تزور الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بصحبة فريق من الخبراء والمتخصصين صباح اليوم الأحد، مدرسة مصطفي كامل الصناعية الثانوية بنات، ومدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين بمدينة الإسكندرية.
تأتي هذه الزيارة ضمن عمل الهيئة المستمر للوقوف على مدى توفر معايير جودة التعليم بمؤسسات التعليم المختلفة المتقدمة بطلب لاعتمادها، فى إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقييم ومراجعة أداء مؤسسات التعليم قبل الجامعي والمحددة بموجب القانون رقم (82) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة.
وحسب النظم واللوائح المنظمة لعملية الاعتماد تتقدم المؤسسة التعليمية إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أو فرعها المختص بطلب معتمد من الجهة التابعة لها مباشرة (الإدارة التعليمية/ المديرية التعليمية)، تعلن فيه عن رغبتها في الاعتماد، واستعدادها لذلك، ويرفق بالطلب ما يفيد أن المؤسسة منحت شهادة دراسية مرة واحدة على الأقل، أو أتمت دورة دراسية متكاملة، ولديها من واقع السجلات المنتظمة نظم مراجعة داخلية، ونظم وتقارير سنوية للتقويم الذاتي، وخطط تحسين وضمان جودة الأداء.