نائبة: رجال الدين لهم دور مهم فى التوعية بالأزمة السكانية

أكدت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أن حل الزيادة السكانية يرتبط بشكل تام برجال الدين، فإذا لم يدع رجال الدين بشكل واضح وصريح إلى تنظيم النسل، فلن تأتي التوعية بشئ، حيث أن تحديد النسل يراه الكثير حراما شرعًا، ولأننا شعب متدين بالفطرة، ويرتبط بالحلال والحرام، يتجه لرفض تحديد النسل.



وعبرت "شاكر" في تصريحات لـ "صدى البلد" عن قلقها الشديد تجاه حجم الزيادة السكانية، والتي سببت دمار لكل تقدم وتنمية تحدثها الدولة.



وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية، أن الدواعي السلبية التي أوجدتها الزيادة السكانية، حرمت أبنائنا في المدارس من التعليم الجيد، حيث الفصول مكتظة بالطلاب دون وضع حل، متابعة: قس على ذلك جميع الخدمات المقدمة في كافة المجالات، نرى الزيادة السكانية تلتهم كل شئ.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صرح بأن الزيادة السكانية، أخطر المشكلات التي تواجهها الدولة، ويعاني منها المواطنون اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة يجب أن تكون دافعًا للمواطنين لتنظيم الأسرة.