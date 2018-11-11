ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

قبل انطلاقها بساعات.. حالات بطلان انتخابات اتحاد الطلاب

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 05:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
عمرو ممدوح
يقدم "صدى البلد" لطلاب الجامعات، قبل فتح باب التصويت بانتخابات اتحاد الطلاب بساعات، حالات بطلان التصويت، وحالات تعاد فيها الانتخابات الطلابية، وذلك وفقا لنص اللائحة الطلابية.

نصت اللائحة الطلابية، والصادرة بقرار رئيس الوزراء لسنة 2017 على أنه يتم إعادة انتخابات اتحاد الطلاب، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو نسبة الأغلبية المطلقة.

وجاء في نص المادة 329 من اللائحة، أنه في حالة إعادة الانتخابات، يعتبر النصاب القانوني هو نسبة تصويت 20% من إجمالي عدد الطلاب، أو تصويت 1000 طالب من الطلاب الذين لهم الحق في التصويت بالانتخابات، أيهما أقل.

وتضمنت اللائحة الطلابية، على أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإعادة الانتخابات، يتم إصدار قرار بتعيين أعضاء اتحاد الطلاب.

وتعتبر بطاقة الانتخابات باطلة إذا أشر الطالب عليها بأي علامة تدل على شخصه، أو كتب اسمه، أو إذا انتخب عددا أقل أو يزيد عن العدد المحدد ببطاقة الانتخاب، وتتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات، عملية فرز الأصوات، بعد انتهاء عملية التصويت.

ويعلن فوز الطالب الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة، يتم إعادة الانتخابات خلال ثلاثة أيام بين الحاصلين على أعلى الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات تعاد الانتخابات بأي عدد تصويت، وعند التساوي يتم إجراء قرعة علنية في نفس اليوم.

وتنطلق الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب، في جميع الجامعات، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرا، لتبدأ أعمال فرز الأصوات عقب إغلاق باب التصويت مباشرة، بحضور المرشحين، أو وكلائهم، لإعلان أسماء الفائزين بعضوية الاتحادات الطلابية بالكليات.
loading...

ترشيحاتنا

على طريقة جاكي شان.. بطل كونج فو مرعب يحطم 100 حجر في ثواني

إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك وخفض الرسوم على ذات المحركين

كلاريت جارسيا.. ملكة جمال تخطف الأنظار في عمر الـ20

الصحة الكويتية توضح حقيقة وفاة مواطن مصري نتيجة السيول.. فيديو

ارتفاع عدد قتلى حرائق كاليفورنيا بعد العثور على المزيد من الجثث

مي حلمي تهنئ تماره عبد الواحد السيد بعيد ميلادها

على مصليحي: لن أسمح بوجود أخطاء في بطاقات التموين.. فيديو

إضافة 4.5 مليون مولود على بطاقات التموين فى يناير المقبل..فيديو

الحكم على معاون مباحث وأمين شرطة المقطم المتهمين بقتل عفروتو.. اليوم

وزير التموين: مفهوم الدعم جيد لكننا توسعنا فيه بطريقة غير منتظمة

مختار مختار: كيف يتواجد ثلاثي الأهلي في قائمة منتخب مصر

بذور مهملة تقضى على شيب الشعر سريعا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

فيديو

المصيلحي: وضع الخضراوات والفاكهة على أجندة التموين قريبا.. فيديو
الصحة الكويتية توضح حقيقة وفاة مواطن مصري نتيجة السيول.. فيديو
لحظة انفعال دكة بدلاء الانتاج الحربي بعد تصدي جنش لركلة الجزاء
لحظة احتفال جروس بأهداف الزمالك في مرمى الانتاج الحربي.. فيديو
جماهير الزمالك تسخر من هزيمة الأهلي أمام الترجي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟