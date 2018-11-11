قبل انطلاقها بساعات.. حالات بطلان انتخابات اتحاد الطلاب

يقدم "صدى البلد" لطلاب الجامعات، قبل فتح باب التصويت بانتخابات اتحاد الطلاب بساعات، حالات بطلان التصويت، وحالات تعاد فيها الانتخابات الطلابية، وذلك وفقا لنص اللائحة الطلابية.



نصت اللائحة الطلابية، والصادرة بقرار رئيس الوزراء لسنة 2017 على أنه يتم إعادة انتخابات اتحاد الطلاب، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو نسبة الأغلبية المطلقة.



وجاء في نص المادة 329 من اللائحة، أنه في حالة إعادة الانتخابات، يعتبر النصاب القانوني هو نسبة تصويت 20% من إجمالي عدد الطلاب، أو تصويت 1000 طالب من الطلاب الذين لهم الحق في التصويت بالانتخابات، أيهما أقل.



وتضمنت اللائحة الطلابية، على أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإعادة الانتخابات، يتم إصدار قرار بتعيين أعضاء اتحاد الطلاب.



وتعتبر بطاقة الانتخابات باطلة إذا أشر الطالب عليها بأي علامة تدل على شخصه، أو كتب اسمه، أو إذا انتخب عددا أقل أو يزيد عن العدد المحدد ببطاقة الانتخاب، وتتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات، عملية فرز الأصوات، بعد انتهاء عملية التصويت.



ويعلن فوز الطالب الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة، يتم إعادة الانتخابات خلال ثلاثة أيام بين الحاصلين على أعلى الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات تعاد الانتخابات بأي عدد تصويت، وعند التساوي يتم إجراء قرعة علنية في نفس اليوم.



وتنطلق الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب، في جميع الجامعات، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرا، لتبدأ أعمال فرز الأصوات عقب إغلاق باب التصويت مباشرة، بحضور المرشحين، أو وكلائهم، لإعلان أسماء الفائزين بعضوية الاتحادات الطلابية بالكليات.