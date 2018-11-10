برلمان مقدونيا يمدد الطوارئ للحد من الهجرة غير المشروعة

قرر برلمان مقدونيا تمديد حالة الطوارئ المفروضة على الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد حتى شهر يونيو من العام القادم .



وذكرت قناة (روسيا اليوم) - في نشرتها باللغة الانجليزية - أن هذا الإجراء يأتي بغرض الحد من تدفق المهاجرين بشكل غير مشروع من خلال المعابر الواقعة على حدود مقدونيا مع كل من اليونان وصربيا.



وكانت مقدونيا قد فرضت حالة الطوارىء - لأول مرة - في شهر أغسطس 2015 إثر دخول عشرات الآلاف من المهاجرين لأراضيها بشكل غير مشروع .