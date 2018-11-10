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أخبار العالم

برلمان مقدونيا يمدد الطوارئ للحد من الهجرة غير المشروعة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:32 م
صدى البلد
أ ش أ
قرر برلمان مقدونيا تمديد حالة الطوارئ المفروضة على الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد حتى شهر يونيو من العام القادم .

وذكرت قناة (روسيا اليوم) - في نشرتها باللغة الانجليزية - أن هذا الإجراء يأتي بغرض الحد من تدفق المهاجرين بشكل غير مشروع من خلال المعابر الواقعة على حدود مقدونيا مع كل من اليونان وصربيا.

وكانت مقدونيا قد فرضت حالة الطوارىء - لأول مرة - في شهر أغسطس 2015 إثر دخول عشرات الآلاف من المهاجرين لأراضيها بشكل غير مشروع .
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