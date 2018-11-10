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أخبار العالم

انحراف طائرة ركاب باكستانية عن مدرج الهبوط

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:31 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن متحدث باسم شركة الطيران الباكستانية / PIA / أن إحدى طائرات الشركة انحرفت اليوم عن مدرج الهبوط ، وذلك اثناء هبوطها المقرر بمطار بانجور الباكستاني.

وذكرت قناة / جيو نيوز / الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية ، أن جميع ركاب الطائرة لم يصابوا بأي سوء على الرغم من انحراف الطائرة عن مدرج الهبوط وانفجار احد إطاراتها.

ولم يوضح المتحدث ، عدد ركاب الطائرة والتي كانت قادمة من كراتشي في طريقها إلى مطار بانجور الذي يستقبل عادة الرحلات المحلية والدولية .
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