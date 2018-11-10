انحراف طائرة ركاب باكستانية عن مدرج الهبوط

أعلن متحدث باسم شركة الطيران الباكستانية / PIA / أن إحدى طائرات الشركة انحرفت اليوم عن مدرج الهبوط ، وذلك اثناء هبوطها المقرر بمطار بانجور الباكستاني.



وذكرت قناة / جيو نيوز / الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية ، أن جميع ركاب الطائرة لم يصابوا بأي سوء على الرغم من انحراف الطائرة عن مدرج الهبوط وانفجار احد إطاراتها.



ولم يوضح المتحدث ، عدد ركاب الطائرة والتي كانت قادمة من كراتشي في طريقها إلى مطار بانجور الذي يستقبل عادة الرحلات المحلية والدولية .