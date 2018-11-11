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محافظات

محافظ دمياط: حملة 100 مليون صحة نجحت بنسبة 100%

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:37 ص
محافظ دمياط: حملة
محافظ دمياط: حملة 100 مليون صحة نجحت بنسبة 100%
محافظات زينب الزغبي
صرحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بأن حملة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسح الشامل للامراض السارية وفيروس سي نجحت بنسبة 100% فى تحقيق المستهدف حيث بلغ عدد المترددين على الحملة 504 آلاف مواطن حتى أمس، مؤكدة وجود عدد من الفرق المتنقلة التى استهدفت عددًا من المناطق والمنشآت العامة تيسيرا على المواطنين في إجراء المسح الشامل.

وأشارت المحافظ إلى استمرار الحملة حتى يوم الثلاثين من نوفمبر الجاري، مناشدة جميع المواطنين الذين لم يقوموا بإجراء المسح سرعة التوجه إلى أي من مقرات الحملة المنتشرة بأنحاء المحافظة للإطمئنان على صحتهم.

وأضافت أن المستهدف من أبناء المحافظة 800 ألف حالة وأن الحملة نجحت بالفعل حين وصل الفحص إلى 504 آلاف حالة ومازال الفحص جاريًا حتى 30 نوفمبر وسيتم استهداف كافة المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.
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