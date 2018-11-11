محافظ دمياط: حملة 100 مليون صحة نجحت بنسبة 100%

صرحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بأن حملة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسح الشامل للامراض السارية وفيروس سي نجحت بنسبة 100% فى تحقيق المستهدف حيث بلغ عدد المترددين على الحملة 504 آلاف مواطن حتى أمس، مؤكدة وجود عدد من الفرق المتنقلة التى استهدفت عددًا من المناطق والمنشآت العامة تيسيرا على المواطنين في إجراء المسح الشامل.





وأشارت المحافظ إلى استمرار الحملة حتى يوم الثلاثين من نوفمبر الجاري، مناشدة جميع المواطنين الذين لم يقوموا بإجراء المسح سرعة التوجه إلى أي من مقرات الحملة المنتشرة بأنحاء المحافظة للإطمئنان على صحتهم.



